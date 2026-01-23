Il governo francese sopravvive ai voti di sfiducia sul bilancio del 2026

HQ

Il governo francese è sopravvissuto a due voti di sfiducia in parlamento venerdì dopo aver fatto approvare la sezione sui redditi del bilancio 2026 senza un voto finale nell'Assemblea Nazionale. La mossa è seguita a settimane di stallo in una camera dove nessun partito detiene una maggioranza operativa.

I parlamentari che sostenevano una mozione presentata dalla franca di estrema sinistra Unbowed, insieme ai Verdi e ai Comunisti, non raggiunsero i 288 voti necessari per far cadere il governo. Una seconda mozione proposta dall'estrema destra ha attirato ancora meno sostegno, permettendo al primo ministro Sebastien Lecornu di rimanere in carica.

Sebastien Lecornu // Shutterstock

Ora si prevede che Lecornu utilizzerà nuovamente l'articolo 49.3 della costituzione per approvare la parte della spesa del bilancio, un passo che probabilmente scatenerà nuove mozioni di sfiducia. L'amministrazione del presidente Emmanuel Macron si è affidata ripetutamente al meccanismo dopo che le negoziazioni non sono riuscite a produrre un disegno di legge per ridurre il deficit e che potesse ottenere il sostegno della maggioranza.

La leader dell'estrema destra Marine Le Pen ha avvertito i legislatori che sostenevano il governo che gli elettori li avrebbero tenuti responsabili alle urne. Ha detto che il processo di bilancio e le misure che contiene avranno conseguenze elettorali, indicando le elezioni locali di marzo e la corsa presidenziale del 2027.

Il governo si è promesso di mantenere il deficit di bilancio sotto il 5 percento del PIL, in calo rispetto al 5,4 percento del 2025 ma ancora ben al di sopra del limite UE del 3 percento. I funzionari prevedono che l'intero bilancio venga adottato nella prima metà di febbraio...