Il governo locale di Madrid rimuove la concessione dello stadio per il Rayo Vallecano a causa di gravi carenze di sicurezza

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Il governo locale della Comunità di Madrid ha rimosso la concessione dello stadio di Vallecas al Rayo Vallecano, il club di calcio del quartiere operaio nel sud della capitale spagnola, perché hanno riscontrato gravi carenze di sicurezza nel campo.

Lo Stadio di Vallecas è di proprietà della Comunità di Madrid, che lo affitta al club di calcio, ma dopo un audit commissionato dal Ministero della Cultura, del Turismo e dello Sport, è stato riscontrato che lo stadio si trova in una "situazione di obsolescenza diffusa" con errori nei sistemi di protezione antincendio, impianti elettrici e illuminazione d'emergenza, oltre a problemi di igiene e igiene. la mensa è inutilizzabile poiché viene utilizzata per imporre rifiuti (con rischio aggiuntivo di incendio), citando anche rischi di legionario.

Il Ministro spagnolo si lamenta inoltre che il club non abbia rispettato i suoi obblighi di concessionario, non presentando la documentazione richiesta dall'amministrazione regionale. Questo club, due mesi fa, giocava la finale della UEFA Conference League.

Le foto dello stadio che accompagnano il rapporto sono agghiaccianti e disgustose, e i tifosi del Rayo si lamentano da anni delle strutture obsolete e terribili dello stadio, descritte da molti come "un disastro in attesa di accadere", criticando il presidente del club Raúl Martín Presa, che rifiuta di investire in miglioramenti dello stadio.

Perché? Molti pensano che questo fosse esattamente ciò che voleva Presa, una scusa per costruire uno stadio nuovo e più grande altrove, che avrebbe effettivamente rimosso Rayo Vallecano dal quartiere di Vallecas (almeno geograficamente), dove Presa è odiato in modo schiacciante.

Dal momento, lo stadio inizierà i lavori di intervento urgente questo mercoledì, stimati tra i due e i sei mesi, quindi per un buon periodo il Rayo Vallecano dovrà giocare le partite locali di LaLiga in una sede diversa.