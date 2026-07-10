Il governo messicano presenterà denunce penali negli Stati Uniti per la morte di cittadini messicani

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Il Messico sta intraprendendo azioni legali contro gli Stati Uniti in denunce penali presentate dal precedente governo, secondo la presidente messicana Claudia Sheinbaum. Le denunce penali negli Stati Uniti cercheranno giustizia per i cittadini messicani che sono morti sia durante operazioni di arresto sia sotto la custodia dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE) degli Stati Uniti.

"Non possiamo chiudere un occhio sui messicani che sono morti", ha detto Sheinbaum in una conferenza stampa (via Reuters). Il presidente messicano ha dichiarato che le denunce cercheranno di ritenere responsabili per omicidi e violazioni dei diritti umani e di portarli davanti alla giustizia.

Il governo di Sheinbaum fornirà assistenza a chi ne farà richiesta, ma ha detto che ciò riguarda "soprattutto i messicani il cui unico crimine è lavorare onestamente negli Stati Uniti." In risposta, il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha dichiarato che non c'è stato alcun aumento delle morti dei detenuti sotto Trump, aggiungendo che "tutti i detenuti ricevono pieno giusto processo e vengono garantiti pasti adeguati, acqua, cure mediche, e avere opportunità di comunicare con i loro familiari e avvocati."