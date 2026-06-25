Il Gran Premio d'Austria di Formula 1 dichiara il protocollo per il rischio termico, con temperature previste per raggiungere i 33°C questo fine settimana

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La Formula 1 prosegue questo fine settimana in Austria, al Red Bull Ring di Spielberg, e sebbene il picco dell'ondata di caldo in Europa sia già passato, gli organizzatori del Gran Premio d'Austria hanno comunque deciso di attivare il protocollo di rischio termico, per la terza volta dopo l'introduzione della scorsa stagione, utilizzato per la prima volta a Singapore e negli Stati Uniti.

Questo protocollo consente ai conducenti di utilizzare giubbotti di raffreddamento con tubi con un liquido raffreddato che soffia aria fresca al conducente. Non sono obbligatorie, ma sono consigliate, e se un conducente sceglie di non indossarle (alcuni le considerano scomode), deve comunque aggiungere zavorra extra alle auto, circa mezzo chilogrammo, per compensare chi la usa e ha il peso in più.

Il protocollo di rischio termico deve essere attivato se c'è una previsione di oltre 31°C durante il periodo delle gare. Le temperature a Spielberg dovrebbero raggiungere i 33°C questo fine settimana. Le temperature nell'abitacolo possono salire fino a 40°C, e quando il liquido di raffreddamento finisce, il liquido all'interno può aumentare fino alla temperatura dell'auto, il che è un altro motivo per cui alcuni guidatori preferiscono non usare questi giubbotti di raffreddamento...