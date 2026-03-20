Il Gran Premio del Giappone viene promosso con una parodia di Mario Kart

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Trasformare fenomeni popolari in videogiochi nelle pubblicità non è una novità, e nelle ultime settimane persino la Casa Bianca ha attirato notevole attenzione per l'uso di questa tattica, incluso l'uso di Wii Sports in contesti politici.

In vista del Gran Premio del Giappone di domenica 29 marzo, Canal+ e gli organizzatori hanno ora adottato lo stesso metodo, scegliendo un gioco giapponese per promuovere l'occasione - ovvero Mario Kart. In un video disponibile nel post Threads qui sotto, tra gli altri luoghi, vediamo come vengono selezionati piloti e piste e come competono tra loro in condizioni molto meno gravi di quelle a cui siamo abituati in F1.

Guarda il video nel post, e non puoi fare a meno di desiderare che ci fosse un gioco F1 simile a completare i simulatori annuali, o che ne pensi?