Il Gran Premio di Città del Messico rimarrà nel calendario della Formula 1 almeno fino al 2028 Il Gran Premio di Città del Messico si svolge poco prima delle celebrazioni del Día de los Muertos.

HQ Il Gran Premio di Città del Messico rimarrà in calendario per altri tre anni. La gara di Formula 1 che si terrà all'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico rimarrà fino al 2028, poiché la città e la FIA hanno firmato una nuova estensione del contratto della durata di tre anni. Dopo aver ospitato gare tra gli anni '60 e '90, il Messico è stato inserito nel calendario della Formula 1 dal 2015, ad eccezione dell'anno del Covid. Il suo nome esatto è Gran Premio di Città del Messico, non Gran Premio del Messico. I tifosi messicani di Formula 1 hanno subito un duro colpo quando Sergio Pérez, compagno di squadra di Max Verstappen alla Red Bull e vicecampione del 2023, è stato licenziato dalla Red Bull dopo il calo dei risultati, e attualmente si sta prendendo un "anno sabbatico", in attesa dell'offerta giusta. Tuttavia, nonostante il timore per il calo delle vendite di quest'anno, il governo locale e nazionale del Messico sostiene l'evento, incluso il presidente Claudia Sheinbaum. "Ogni anno l'atmosfera unica creata dai nostri tifosi a Città del Messico è una delle esperienze più incredibili ed energiche del nostro campionato", ha dichiarato Stefano Domenicali. Quest'anno la gara si svolgerà il 26 ottobre. Come al solito, si svolge durante le affollate celebrazioni Día de los Muertos e, essendo una delle ultime tappe del calendario, è spesso una delle gare più emozionanti. Michael Potts / Shutterstock