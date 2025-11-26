Il Gran Premio di Formula 1 di Madrid riapre la vendita dei biglietti venerdì: quanto costano?

HQ

Gli organizzatori del Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si terrà a Madrid a settembre 2026, non infastiditi dalle recenti voci, riapriranno la vendita dei biglietti questo venerdì 28 novembre. Finora, sono stati venduti 53.000 biglietti per la gara da settembre scorso, e si prevede che circa 30.000 biglietti saranno aggiunti questo venerdì.

I tifosi potranno acquistare i biglietti per la Formula 1 a Madrid a partire da venerdì 28 novembre alle 11:00 (10:00 GMT) sul loro sito web. Ma attento, non sono economici...

Quanto costano i biglietti per la gara di Formula 1 a Madrid?

Se dovessi comprare un biglietto adesso, tra i pochi rimasti da settembre, il più economico costerebbe 665 euro. Certo, ci sono state opzioni più economiche, ma a giudicare dai prezzi dello scorso settembre, la più economica costava 195 euro, ed erano del tipo "Early Bird".

La maggior parte dei biglietti va da 300 a 600 euro... Ma solo un giorno. Se vuoi andare avanti per i tre giorni, dovrai spendere tra 750 e 1.200 euro. I biglietti VIP possono arrivare fino a 4.600 euro.

E Madrid non prevedrà una gara sprint per la Formula 1 (ci saranno gare Sprint per F3 e F2), quindi le gare vere e proprie (per Formula 3, Formula 2 e Formula 1), domenica 13 settembre, probabilmente saranno più costose dei biglietti per venerdì (con sessioni di prove) e sabato (più emozionanti, con gare di qualifica).

Sei interessato a vedere una gara di Formula 1 dal vivo?