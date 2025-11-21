Il Gran Premio di Las Vegas è stato nuovamente rovinato da un altro incidente con il tombino

HQ

È successo di nuovo: la seconda prova libera del Gran Premio di Las Vegas è stata segnata da un altro incidente con un tombino. Questa volta, fortunatamente, non ci sono state molte conseguenze, a parte il fatto di far scattare due bandiere rosse negli ultimi 20 minuti che hanno impedito a molti piloti di cambiare le gomme quando ha iniziato a piovere a diritto, rendendo la maggior parte dei casi inutili.

La causa della sessione di prove problematica è stata un sospetto coperchio di scarico allentato alla curva 17, ispezionato dal controllo gara per 15 minuti. La prova è ripresa più tardi con sei minuti rimasti.

Lando Norris ha realizzato il giro più veloce, seguito da Kimi Antonelli, Charles Leclerc e Nico Hülkenberg. Verstappen, nona, e Piastri, quattordicesima.

Cosa è successo al GP di Las Vegas 2023?

Questo episodio riecheggia quanto accaduto nel 2023, il primo anno in cui la gara si è svolta nel circuito urbano intorno al Strip, quando Carlos Sainz ha colpito una copertura metallica allentata sulla superficie della pista, proveniente da un coperchio di scarico. Sainz fu costretto a cambiare vettura a causa dei danni, uno in più di quanto consentito dai due, che gli costrò una penalità di 10 posizioni in griglia. Peggio ancora, il coperchio dello scarico ha perforato la sua auto ed è arrivato molto vicino alla gamba, il che avrebbe potuto causare un incidente mortale.

Due anni dopo, un altro tombino ostacola lo sviluppo corretto della razza. Speriamo che non accada altro nella gara di qualificazione e in quella di questo weekend...

Le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas si svolgono venerdì alle 20:00 ora locale (5:00 CET, 4:00 GMT di sabato 21 novembre), e la gara si terrà sabato sera alla stessa ora (quindi 5:00 CET, 4:00 GMT domenica 23 novembre).