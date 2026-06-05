Il Gran Premio di Las Vegas rimarrà nel calendario di Formula 1 fino al 2037

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Il Gran Premio di Las Vegas, una delle gare di Formula 1 più giovani, disputata per la prima volta nel 2023, rimarrà in calendario fino al 2037, poiché FIA, gli organizzatori e la città hanno firmato un contratto decennale che lo terrà fino al 2037.

La sua apparizione nel film di Formula 1 diede anche maggiore visibilità a una gara che all'inizio suscitò molti dubbi a causa dello stato del tracciato, che utilizza strade vere della città, con un famoso incidente di un tombino allentato che danneggiò la vettura di Carlos Sainz e poteva causare un grave incidente (gli costò anche una penalità in griglia ingiusta); Un episodio simile lo scorso anno ha causato un ritardo nelle prove libere.

La Formula 1 riporta che nelle prime tre edizioni il Gran Premio di Las Vegas ha generato un impatto economico cumulativo di 3,2 miliardi di dollari per il Nevada meridionale, con 43 milioni di dollari in entrate fiscali statali e locali solo nel 2025, e tutte le gare sono sold out.

Max Verstappen è diventato celebremente quattro volte campione a Las Vegas nel 2024, anche se George Russell ha vinto quella gara (Verstappen ha vinto a Las Vegas nel 2023 e 2025). Chi pensi vincerà il Gran Premio di Las Vegas 2026, dal 19 al 21 novembre?