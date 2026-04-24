Il Gran Premio di Turchia a Istanbul torna nel calendario della Formula 1 tra il 2027 e il 2031

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La Formula 1 tornerà in Turchia a partire dal prossimo anno: FIA, F1 e la Federazione Sportiva Automobilistica Turca hanno annunciato il ritorno del Gran Premio di Turchia per cinque anni, tra il 2027 e il 2031, sempre sul circuito di Istanbul Park, a seguito di un nuovo accordo con il Ministero della Gioventù e dello Sport.

Il circuito di Istanbul Park si guadagnò la reputazione di essere uno dei più impegnativi grazie ai drastici cambiamenti di altitudine che mettevano alla prova le prestazioni delle vetture, in particolare la curva 8 con più apex. Il Gran Premio di Turchia si è tenuto per la prima volta nel paese tra il 2005 e il 2011, con Felipe Massa che lo ha vinto tre volte consecutive per la Ferrari nel 2006, 2007 e 2008.

Successivamente, è stato reintegrato nei calendari 2020 e 2021 come aggiunta dell'ultimo minuto nelle stagioni accorciate a causa della pandemia di Covid-19, con vittorie di Lewis Hamiltin nel 2020 e Valtteri Bottas nel 2021. La Turchia si è guadagnata il diritto di avere un regolare Gran Premio di F1, mentre lo sport continua a crescere con 19 milioni di tifosi e 7,5 milioni di follower sui social media.