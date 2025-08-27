Il Gran Premio d'Olanda 2025 sarà l'ultimo a Zandvoort: perché il contratto non è stato rinnovato

HQ

Questo fine settimana, dal 29 al 31 agosto, la Formula 1 torna a Zandvoort, in occasione del Gran Premio d'Olanda, un circuito solitamente in cima alle preferenze di piloti e spettatori, con una grande atmosfera e un seguito, naturalmente, appassionato per Max Verstappen, quattro volte campione di Formula 1.

Tuttavia, il Gran Premio dei Paesi Bassi sarà celebrato per l'ultima volta quest'anno, poiché non è stato concordato un nuovo contratto. Il circuito di Zandvoort (che un tempo era molto diverso) ha fatto parte della Formula 1 sin dal suo inizio nel 1950 (anche se inizialmente come gara non valida per il campionato). Il Gran Premio d'Olanda è stato una data fissa nel calendario tra il 1950 e il 1985 ed è tornato per il 2021. Verstappen ha vinto tre volte di fila, fino al 2024, quando ha vinto Lando Norris (Verstappen ha comunque vinto il Campionato del Mondo).

Lo scorso dicembre, è stato annunciato che i promotori del Gran Premio d'Olanda, SportVibes, TIG Sports e Circuit Zandvoort, avevano concordato un'estensione del contratto di un anno, ma hanno deciso di non continuare. "Siamo un'azienda di proprietà e gestione privata e dobbiamo bilanciare le opportunità offerte continuando a ospitare l'evento, con altri rischi e responsabilità", ha dichiarato Robert van Overdijk, Direttore del Gran Premio d'Olanda. "Abbiamo deciso di uscire alla grande".