Il Grand Cathay di Total War: Warhammer III arriva in tavola

In un evento piuttosto raro per Warhammer, abbiamo visto un esercito saltare dal codice di un videogioco ai modelli di plastica che abbelliscono le cime dei nostri tavoli. Grand Cathay, l'esercito di Total War: Warhammer III, è stato ora ufficialmente rivelato per Warhammer: The Old World.

I fan del fantasy sapranno che il debutto di Grand Cathay non è arrivato dal nulla e che la nazione è stata a lungo menzionata nella tradizione del Vecchio Mondo. Ma fino ad ora, non avevamo un vero e proprio esercito per loro sul tavolo.

Con molte unità del gioco, come le Sentinelle Cathayan (Sentinelle di Terracotta nel videogioco), i Guerrieri di Giada, le Lanterne Volanti e altro ancora, l'esercito di Cathay sembra già piuttosto forte. Aggiungi Miao Ying, il Drago della Tempesta, e avrai una forza pronta ad affrontare qualsiasi altra cosa il Vecchio Mondo possa offrire.

Come per ogni altro esercito rivelato finora per l'ambientazione del Vecchio Mondo, Grand Cathay viene fornito con una scatola del Battaglione, che contiene 30 Guerrieri di Giada, 10 Lancieri di Giada e due pezzi di artiglieria con i loro equipaggi.

Dai un'occhiata all'esercito completo in dettaglio sulla pagina della community di Warhammer qui.