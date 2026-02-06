Il Grand Tour torna nel 2026 con tre nuovi conduttori che sostituiscono Clarkson, Hammond e May

Ora che Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May stanno invecchiando, il trio iconico si sta allontanando dai loro compiti televisivi più tradizionali. Le epiche avventure automobilistiche che li hanno resi famosi in Top Gear e poi The Grand Tour sono state chiuse, ma come previsto, dove c'è interesse da parte dei fan, c'è una spinta dagli studi coinvolti.

A tal fine, Prime Video non rinuncia al Grand Tour e ha invece deciso di andare avanti con tre nuovi conduttori. Questi tre cercheranno di intraprendere grandi viaggi in splendide auto, e per quanto riguarda chi è stato scelto per questo ruolo celebre, i tre nuovi conduttori sono Thomas Holland, James Engelsman e Francis Bourgeois, quest'ultimo noto per il suo devoto amore per i treni.

Questi tre nuovi conduttori sono stati introdotti da Clarkson, che ha approvato con umorismo ciascuno per il ruolo nel video che potete vedere qui sotto.

Pensi che questi tre saranno una buona scelta per il futuro di The Grand Tour?