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Andrea Kimi Antonelli è diventato il più giovane leader del Campionato di Formula 1 di sempre all'età di 18 anni e 224 giorni, quando ha vinto il Gran Premio del Giappone domenica, 13 secondi davanti a Oscar Piastri, 15 secondi davanti a Charles Leclerc e al suo compagno di squadra Mercedes George Russell. Questa vittoria, seconda nel campionato, arrivò due settimane dopo la sua prima vittoria in Cina, dove divenne anche il primo italiano a vincere una gara dai tempi di Giancarlo Fisichella nel 2006, e ora guida il campionato con 72 punti, nove punti davanti a Russell (63 punti).

La sua vittoria, però, è arrivata a costo di Oliver Bearman, che ha subito un grave incidente, guidando sull'erba e perdendo il controllo della sua Haas a tema Godzilla, che si schianta contro la barriera al 22° giro. Bearman lasciò l'auto zoppicando e fu portato al centro medico, dove fu dimesso illeso.

La vettura causò un'interruzione della safety car che cambiò drasticamente la gara, che fino a quel momento sembrava una competizione a due vie tra Russell e Piastri. Poiché Antonelli non aveva effettuato una sosta ai box quando avvenne l'incidente, a differenza di Piastri e Russell, perse meno tempo degli altri quando arrivò la safety car.

Antonelli è stato aiutato dalla fortuna a vincere il Gran Premio del Giappone, lasciando Russell frustrato, sostenendo che fosse "incredibile" dato che ha concluso al quarto posto, secondo la BBC.

La FIA rassicura che la sicurezza è un elemento centrale della loro missione

L'incidente di Bearman, pur fortunatamente non ha lasciato feriti oltre allo shock iniziale, ha nuovamente aperto il dibattito sui pericoli delle nuove normative energetiche in Formula 1.

Poche ore dopo la gara, la FIA ha rilasciato una dichiarazione affermando che "la sicurezza rimarrà sempre un elemento centrale della loro missione, e che le speculazioni su potenziali cambiamenti sarebbero premature. Hanno però confermato che "sono quindi programmate diverse riunioni ad aprile per valutare il funzionamento dei nuovi regolamenti e determinare se siano necessarie delle migliorare."