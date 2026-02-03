Il grande processo per lo sfruttamento minorile contro Facebook inizia lunedì

HQ

Presunto. Questa parola sarà usata molto sulla stampa per descrivere il prossimo caso, poiché secondo The Guardian, un processo con giuria inizierà tra meno di una settimana in New Mexico, dove Meta affronta gravi accuse di aver consapevolmente permesso a predatori minori di usare Instagram e Facebook per lo sfruttamento minorile.

Il procuratore generale del New Mexico, Raul Torrez, sostiene di avere prove di come entrambi i social network di Meta, posseduti da Meta, espongano i bambini non solo allo sfruttamento, ma anche al traffico di esseri umani, alla sessorsione e persino alla sollecitazione.

Si dice che le stesse scelte progettuali fatte, focalizzate sull'engagement dovuto agli incentivi al profitto, siano prioritarie rispetto alle caratteristiche di sicurezza e alle tutele funzionali. Peggio per Facebook, il New Mexico sostiene che i gruppi dedicati alla vendita, all'acquisto e alla condivisione di materiale abusivo siano gestiti senza interferenze. Poiché i gruppi avevano anche pubblicità visualizzate, Meta è accusata di guadagnare con loro.

Meta ha negato tutte le accuse, definendolo sensazionalistico - ma dato che The Guardian è stato un leader nelle indagini su Facebook, al punto che vengono nominati nel processo, è probabile che Meta non uscirà dal processo indenne. Ciò segue il loro tentativo di far archiviare il caso, citando sia il Primo Emendamento sia il Communications Act statunitense che stabilisce - generalmente - che le piattaforme non sono responsabili dei contenuti generati dagli utenti.

Si prevede che gli studi dureranno fino alla fine di marzo e si aggiungono a uno studio già esistente di cui abbiamo parlato all'inizio di quest'anno, in cui diverse aziende SoMe, incluso Facebook, hanno cercato di nascondere prove di indagini interne che collegano i social media a depressione, dipendenza e problemi mentali nei giovani. Questo si aggiunge a numerose storie problematiche degli ultimi anni, tra cui segnalazioni di avances indesiderate verso bambini che hanno raggiunto numeri a sei cifre, e The Guardian cita persino un caso del 2023 in cui un membro dello staff di Instagram ha testimoniato su come sua figlia sia stata presa di mira, ma lui è stato comunque ignorato quando ha informato la leadership di Meta.