Il grande produttore attribuisce le scarse prestazioni trimestrali alle vendite in difficoltà di veicoli elettrici e punta sempre di più sul diesel

HQ

Sebbene i veicoli elettrici come piattaforma e concetto generale rimangano molto popolari, non tutti i marchi hanno gestito con successo la transizione. Stellantis è un enorme conglomerato che possiede una gamma di marchi, come Open, Peugeot, DS, Alfa Romeo, Jeep e Fiat.

Pur essendo popolare a modo suo, Stellantis nel suo complesso non è ancora riuscita a raggiungere gli obiettivi di vendita previsti per i veicoli elettrici, e perciò ha annunciato che punterà di più su... auto diesel in Europa.

Nonostante un limite alle emissioni attenuato sulle vendite di auto nuove entro il 2035, le auto alimentate a diesel saranno comunque soggette a un maggiore controllo e costi in futuro, e in particolare in gran parte dell'Europa, il che ha suscitato alcune critiche molto positive nel settore.

"Abbiamo deciso di mantenere i motori diesel nel nostro portafoglio prodotti e - in alcuni casi - di aumentare la nostra offerta di motorizzazione," ha dichiarato l'azienda a Reuters.