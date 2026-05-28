Il Guatemala accetta attacchi militari congiunti con gli Stati Uniti contro i trafficanti di droga all'interno dei suoi confini

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Il governo del Guatemala, il primo paese centroamericano proveniente dal Messico nel nord, avrebbe accettato scioperi congiunti con gli Stati Uniti contro le bande di traffico, secondo quanto riportato dal New York Times (e tramite Reuters). Durante una telefonata con il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, il presidente guatemalteco Bernardo Arévalo ha accettato interventi militari come attacchi aerei all'interno dei confini del paese.

Ancora senza un annuncio ufficiale, la mossa segnerebbe una grande espansione della campagna militare di Trump in America Latina, e entrerebbe presto in vigore, poiché il rapporto afferma che le operazioni potrebbero iniziare già a giugno, con Washington che spinge il vicino Honduras ad accettare un accordo simile.

Con la nuova pressione aggiuntiva dal sud e la tensione storica al confine tra Stati Uniti e Messico a nord, la strategia riportata è quella di normalizzare la presenza militare statunitense in America Latina per ottenere anche leva sul Messico, la cui presidente Claudia Sheinbaum ha dichiarato di sostenere lo scambio di informazioni ma rifiuta le forze statunitensi che operino sul loro territorio.