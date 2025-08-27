Il Guinness World Records festeggia 70 anni di record

HQ

Il Guinness World Records festeggia il suo settantesimo anno facendo luce sui suoi successi. "Oggi è il nostro 70° compleanno e chi meglio della donna più bassa del mondo, Jyoti Amge, può accendere le candeline della torta", ha postato il Guinness World Records su X.

Da sfide insolite come la corsa con i sacchi più veloce di 400 metri o il cinque più alto in mezzo minuto, a traguardi più celebrati come compleanni storici o successi musicali, l'organizzazione continua a mettere in luce l'ambizione umana in tutte le forme.

La sua storia è iniziata come un modo per risolvere i dibattiti nei pub e da allora si è evoluta in un archivio globale di risultati sorprendenti, ispirando le nuove generazioni a spingere i limiti delle possibilità. E oggi compie 70 anni, dimostrando che i dischi sono di tutte le forme e dimensioni.