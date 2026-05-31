Il Iron Lung di Markiplier è ora disponibile su YouTube

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Mark Fischbach, meglio conosciuto come Markiplier, ha sorpreso i fan portando in anticipo la prima digitale del suo film horror Iron Lung, ora disponibile per l'acquisto su YouTube.

Come probabilmente molti di voi già sapranno, il film si basa sul gioco omonimo, creato da David Szymanski. Markiplier non solo è il protagonista dell'adattamento cinematografico, ma lo ha anche scritto e diretto. Il film è stato distribuito interamente senza il sostegno di Hollywood e ha già incassato circa 50 milioni di dollari in tutto il mondo.

La storia si svolge dopo un evento catastrofico in cui le stelle e la maggior parte dell'umanità sono scomparse. Un prigioniero condannato viene inviato su un piccolo sottomarino per esplorare un misterioso mare di sangue su una luna lontana nella speranza di trovare risorse preziose.

Markiplier ha già detto che sta anche pianificando una pubblicazione fisica su Blu-ray e DVD, che intende gestire personalmente la distribuzione.

Guarderai Iron Lung ?