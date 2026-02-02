Il Iron Lung di Markiplier ottiene un grande successo al botteghino, l'aiuto di Sam Raimi vince nel weekend

HQ

Mentre ci svegliamo con i nostri occhi stanchi e spolverati di sonno in un lunedì mattina, puoi essere certo che una delle prime cose che guardiamo è chi è riuscito a trascinare più sederi ai posti e vincere il botteghino del weekend. Le uscite dei film del 2026 sono ancora in fase di riscaldamento, ma una serie di uscite è recentemente arrivata nei cinema statunitensi per una dura battaglia.

La performance più spettacolare è stata Send Help di Sam Raimi, che ha incassato 28 milioni di dollari in tutto il mondo (secondo Box Office Mojo). Di questo totale sono stati ottenuti 20 milioni di dollari negli Stati Uniti, rendendolo la più grande apertura del territorio nel 2026 finora.

Non lontano c'era il Iron Lung di Markiplier. Finanziato con circa 3 milioni di dollari, senza un vero potere di distribuzione, il film horror guidato da YouTuber ha incassato 17,8 milioni solo negli Stati Uniti. I critici potrebbero essere meno gentili con il film rispetto al pubblico, ma è chiaro che anche senza il sostegno di grandi studi certi nomi possono comunque riempire un cinema.

A proposito, ora vedremo Melania conquistare il terzo posto al botteghino negli Stati Uniti. Sia Iron Lung che Melania non sono ancora usciti nei cinema internazionali, ma il documentario della First Lady è riuscito a incassare 7 milioni di dollari questo fine settimana. Non sono soldi di Taylor Swift, ma almeno hanno portato a casa qualcosa.