Il jailbreak su PS5 potrebbe essere dietro l'angolo con i tasti ROM che perdono

Sembra che le chiavi ROM PlayStation 5 siano state trapelate. Se questo non fa scattare immediatamente allarme, questi tasti rappresentano lo strato più protetto della sicurezza della console e sono legati specificamente all'hardware della PS5.

Come riportato da TheCyberSecGuru, le chiavi ROM sono la "radice hardware della fiducia", il che significa che non possono essere modificate tramite una patch software, e una volta che le persone vi hanno accesso diventa incredibilmente difficile tornare indietro. Nuove chiavi ROM potrebbero essere aggiunte a una nuova versione dell'hardware PS5 tramite le APU AMD, ma ciò significherebbe che ogni PS5 venduta fino a quel momento sarebbe ancora sfruttabile, portando a uno scenario simile a quello visto con la PS3, dove versioni modificabili della console venivano a un costo extra tramite venditori di seconda mano.

Bootloader personalizzati, supporto Linux e jailbreak sembrano tutti possibili a breve, il che solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle console PS5. Questo non significa che presto potrai trovare PS5 modificate in giro, ma è un grande passo verso quel futuro. Se sei uno a cui piace navigare i sette mari, per così dire, probabilmente troverai una buona notizia, ma se sei più un tradizionalista, potrebbe preoccuparti un po'.