Il Japanese Drift Master celebra la cultura JDM degli anni '90

La cultura JDM è viva e vegeta, e per quelli di noi che amano la scena delle corse adrenalinica e leggermente diversa dalla terra dell'est, ora c'è un nuovo gioco in cui affondare i denti. JDM: Japanese Drift Master è stato lanciato oggi, completo di 250 chilometri di strada basati su alcune delle aree montuose più popolari del Giappone come Ebisu, Daikoku e Umihotaru.

Per celebrare il lancio, il team ha messo insieme un nuovissimo trailer che ci dà un assaggio di ciò che JDM ha da offrire. Un mondo aperto pieno di piccole città e strade tortuose in alta montagna. L'attenzione è rivolta al drifting, ma c'è anche una storia ispirata ai manga in cui si entra nel ruolo di un giovane pilota con grandi aspirazioni.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto e, per coloro che sono appassionati, il gioco è ora disponibile su Steam per poco meno di 30 euro.

È qualcosa che raccoglierai?