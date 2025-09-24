Il jet del ministro della Difesa spagnolo affronta un'interruzione del GPS vicino a Kaliningrad in Russia

HQ

Non molto tempo fa, abbiamo sentito che il jet di Ursula von der Leyen aveva subito un'interruzione del GPS. Ora, un aereo militare spagnolo che trasportava il ministro della Difesa Margarita Robles ha subito un'interferenza simile mentre volava vicino all'exclave russa di Kaliningrad in viaggio verso la Lituania. L'aereo, che trasportava anche parenti di aviatori spagnoli in missione NATO, è rimasto inalterato grazie a sistemi di navigazione crittografati. I funzionari della difesa hanno detto che tali incidenti sono comuni in questo corridoio, che ha visto diversi casi di interruzione del GPS regionale. La visita ha incluso incontri in una base aerea lituana, evidenziando la cooperazione in corso della NATO sul fianco orientale, mentre le autorità europee continuano a monitorare la sicurezza della navigazione nell'area. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!