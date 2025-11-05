Il Joker di Balatro stupisce nel prossimo calendario 2026

HQ

Ben Starr non ha mai fatto il doppiatore per Balatro. Il gioco di carte incredibilmente popolare non ha il doppiaggio, in realtà. Eppure, quando c'era bisogno di qualcuno che si vestisse come un clown o un burlone e portasse a casa alcuni premi per Balatro, Starr si offrì volontario come tributo.

Da allora, è apparso come un Joker live-action Balatro e ora ha il suo calendario personale dedicato al suo incredibile cosplay. Come puoi controllare sul sito di Fangamer, il calendario 2026 Balatro presenta 13 immagini di Starr vestito come vari Joker del gioco.

C'è un Joker comico per maggio, un vampiro per ottobre e un Babbo Natale che abbraccia un albero di Natale per dicembre. Il calendario costa 20 euro e viene fornito con un calendario condensato del 2027 anche sullo spread finale. Tutti i profitti dei calendari andranno a Extra Life e Special Effect, quindi se ne raccogli uno, sappi che i tuoi soldi non andranno solo nelle tasche già considerevoli di LocalThunk.

