Il karaoke a casa diventerà ancora più facile con Apple Music e tvOS 26

Apple supporta da tempo le funzionalità karaoke sul suo software Apple Music, consentendo agli utenti di vedere i testi dal vivo delle canzoni e quindi persino di personalizzare il volume delle voci per tali canzoni in modo che gli utenti possano cantare insieme solo alla base musicale o con voci meno rumorose. Ora, come parte della WWDC di ieri, è stato rivelato che questo è stato ampliato per supportare tvOS 26.

L'imminente grande aggiornamento del software TV di Apple consentirà di supportare il karaoke sui televisori. Lo farà lasciando che la TV funga da luogo per visualizzare i testi in rotazione, mentre il telefono dell'utente gestisce i compiti di essere un microfono e anche l'unità di controllo in cui è possibile armeggiare con il riverbero del microfono e il volume della voce della canzone.

Apple spiega: "Le sessioni di canto raggiungono un nuovo livello di divertimento con tvOS 26, che consente agli utenti di trasformare l'iPhone in un microfono portatile per Apple TV e di amplificare la propria voce mentre cantano a squarciagola le loro canzoni preferite. Dai il via alla festa con gli amici, poiché tutti possono partecipare utilizzando il proprio iPhone per mettere in coda le canzoni o reagire con le emoji sullo schermo. Accompagnato da testi in tempo reale ed effetti visivi che illuminano il grande schermo, Sing in Apple Music è più coinvolgente che mai e, grazie alla traduzione e alla pronuncia dei testi, gli utenti possono seguire e cantare insieme a una varietà ancora più ampia di canzoni, anche se non conoscono la lingua.

Questo non è l'unico aggiornamento di tvOS previsto, poiché possiamo aspettarci un'app Apple TV+ rinnovata, nuovi screensaver, un migliore Facetime e anche il supporto Liquid Glass.

