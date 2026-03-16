Il Kenya afferma che i suoi cittadini non combatteranno più per la Russia in Ucraina: "Non ci saranno ulteriori arruoli"

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Musalia Mudavadi afferma che Kenya e Russia hanno concordato che i cittadini kenioti non saranno più arruolati per combattere per Mosca nella guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri keniota ha fatto l'annuncio dopo i colloqui con Sergei Lavrov a Mosca.

Secondo Reuters, Mudavadi ha detto che il Kenya vuole assicurarsi che i suoi cittadini non vengano reclutati tramite il Ministero della Difesa russo. Ha aggiunto che Nairobi si occuperà invece di qualsiasi questione che riguardi i kenioti in Russia tramite i canali diplomatici e consolari regolari.

La Russia ha dichiarato che i cittadini kenioti che si sono uniti allo sforzo bellico lo hanno fatto volontariamente firmando contratti con l'esercito russo. Tuttavia, un rapporto dei servizi segreti kenioti presentato ai legislatori all'inizio di quest'anno ha stimato che più di 1.000 kenioti fossero stati reclutati.

I politici kenioti hanno anche avvertito di reti che coinvolgono funzionari canaglie e gruppi di traffico che avrebbero aiutato a reclutare cittadini per combattere nel conflitto. Nairobi ha dichiarato di voler porre fine a questa pratica e mantenere separata la sua relazione più ampia con Mosca dalla guerra in Ucraina.