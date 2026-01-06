Gamereactor

Il keynote AMD ha fornito l'IA per dispositivi a basso consumo e una nuova CPU Ryzen per il gaming e un po' altro

Il nuovo AMD Ryzen 7 9850X3D è fantastico per il gaming, così come l'aggiornato FSR4

Nel caso in cui il tuo conto bancario sia ancora attivo dopo aver acquistato una nuova memoria DDR5 ad alta velocità, AMD è ora venuta a portarti via gli ultimi soldi.

In una presentazione molto interessante, ma anche molto focalizzata sull'hardware dell'IA, AMD ha introdotto un unico prodotto: l'AMD Ryzen 7 9850X3D, dichiarata la CPU da gaming più veloce

Come suggerisce il nome, utilizza una V-Cache 3D da 104MB, ha 8 core, aumenta a 5,6Ghz e ha un TDP di soli 120 Watt.

Sarà lanciato questo trimestre e il prezzo al dettaglio è sconosciuto, ma la maggior parte prevede qualsiasi valore tra 500 e 530 USD.

Il software di AMD per il gaming ha subito alcuni aggiornamenti e cambiamenti recentemente, ed è ora FSR Redstone, no, non basato sull'IA, ma basato su Machine Learning, e disponibile su tutte le GPU AMD RDNA 4. È ancora disponibile nella maggior parte dei titoli AAA, ed è molto focalizzato sul limitare il carico sul sistema, pur offrendo ottimi effetti visivi.

Esiste l'upscaling FSR, che è un nome molto migliore di "AMD FidelityFX Super Resolution 4"), che rende a risoluzione inferiore e ricostruisce l'immagine in una risoluzione più alta, FSR Frame Generation, che prevede e ti offre più fotogrammi, FSR Ray Regeneration che promette immagini senza rumore con luce ray-traced restaurata, e FSR Radiance Caching che illumina imparando e prevedendo come funziona la luce nel tuo gioco



