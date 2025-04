Il Kingpin di Vincent D'Onofrio non può apparire nei film del MCU

HQ

Mentre conosciamo molto bene la rivalità di Daredevil con il boss del crimine di New York Wilson "Kingpin" Fisk, un altro eroe noto per aver causato problemi al cattivo è Spider-Man. Dal momento che il prossimo anno avremo un altro film di Spider-Man come parte del Marvel Cinematic Universe (Spider-Man: Brand New Day), un film che in passato si è detto avere un'atmosfera di quartiere più radicata e amichevole invece di catastrofi che Spidey deve superare per la fine del mondo, alcuni si sono chiesti se questo vedrà Vincent D'OnofrioKingpin come la principale spina nel fianco del lanciatore di ragnatele. A giudicare dai recenti commenti di D'Onofrio, è molto improbabile che sia così.

Parlando al podcast Happy, Sad, Confused, D'Onofrio rivela che i diritti di Kingpin sono incredibilmente complessi e rigidi e significano che il personaggio può attualmente apparire solo in serie televisive.

D'Onofrio spiega: "L'unica cosa che so non è positiva. È una cosa molto difficile da fare usare il mio personaggio... per la Marvel di usare il mio personaggio. Una cosa molto difficile da fare, a causa della proprietà e cose del genere. In questo momento, sono utilizzabile solo per le serie televisive, quel genere di cose. Diversi tipi di serie, qualunque cosa sia, ma nemmeno un film di Fisk una tantum o qualcosa del genere. È tutto preso dai diritti e cose del genere in questo momento. Non so quando funzionerà, o se funzionerà mai davvero".

Essenzialmente, aspettatevi di vedere Kingpin causare problemi a Daredevil e ad altri vigilantes con nomi più piccoli per il futuro, ma per quanto riguarda la A-list teatrale di Marvel, Kingpin continuerà apparentemente a rimanere sotto il loro radar.