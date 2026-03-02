Il Kuwait abbatte per errore tre caccia statunitensi

HQ

Il Kuwait ha accidentalmente abbattuto tre caccia F15 statunitensi lunedì mentre conducevano operazioni legate all'Iran, secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). Tutti e sei gli equipaggi si sono eiettati in sicurezza e sono stati recuperati in condizioni stabili. Centcom lo descrisse come un "apparente incidente di fuoco amico" durante i combattimenti in corso.

L'incidente contribuisce a un conflitto in rapida escalation in tutto il Medio Oriente. I recenti attacchi iraniani hanno preso di mira siti civili e strategici in Bahrain, Iraq, Giordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. In risposta, gli Stati Uniti e sei stati alleati del Golfo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta condannando gli "attacchi indiscriminati e sconsiderati" dell'Iran, avvertendo che tali azioni minacciano la stabilità regionale.

Nel frattempo, Israele continua l'azione militare in Libano contro Hezbollah, riconoscendo che i combattimenti potrebbero durare ancora diversi giorni. Le Forze di Difesa israeliane hanno dichiarato che "tutte le opzioni sono sul tavolo" in risposta agli attacchi di Hezbollah contro Israele, seguiti all'uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei da parte di attacchi statunitensi e israeliani...