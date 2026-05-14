Il laboratorio dello Yorkshire ha realizzato una versione omologata per la strada della Porsche GT3 R

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Come probabilmente sapete, la Porsche 911 GT3 R è esclusivamente un'auto da pista, ma una compagnia dello Yorkshire ha ora realizzato una versione stradale chiamata Talors Porsche 911 RT - ed è... Sì, è pazzesco.

Si tratta di una Porsche 911 GT3 RS di generazione 991.2 completamente rielaborata, progettata per apparire e sentirsi il più possibile simile alla GT3 R, pur restando legale sulle strade normali. Ne verranno costruite solo 20, e Talos chiederà circa £850.000 solo per la conversione, e questo senza che ogni cliente fornisca una GTA 3 RS.

La trasformazione è estesa. Talos afferma che la vera GT3 R da corsa è stata scansionata in 3D affinché la sua carrozzeria completa in fibra di carbonio potesse essere adattata al telaio stradale della GT3 RS. Il risultato è una macchina con enormi prese d'aria, un'ala posteriore imponente, un diffusore enorme e abbastanza carbonio esposto da far arrossire un Koenigsegg.

C'è un motore flat-six aspirato da 4 litri, che è stato aumentato da 513 a circa 540 cavalli. Talos afferma che la corsa da 0 a 100 metri ora dura solo 3,0 secondi.

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