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Ieri è stato rivelato che l'attuale Primo Ministro Keir Starmer si dimetterà e lascerà i suoi incarichi di leader del Regno Unito, con il cambiamento previsto per luglio o settembre, a seconda di quanto velocemente il partito Laburista riuscirà a nominare il nuovo leader e la persona che si farà avanti per guidare il Regno Unito nel prossimo futuro.

Anche se sembrava che potesse avvenire una 'incoronazione' e vedere Andy Burnham assumere la posizione dopo una rivendicazione indiscussa del ruolo, ciò potrebbe non accadere davvero. I deputati laburisti hanno iniziato a parlare in Parlamento e suggeriscono che, se non ci sarà una qualche forma di concorso, il mondo più ampio penserà di aver "perso la testa", secondo BBC News.

Al momento, Burnham è il favorito per il ruolo, ma una settimana fa era semplicemente sindaco di un collegio elettorale e nemmeno un deputato. Nelle ultime 24 ore, Burnham si è recata a Londra, ha prestato giuramento come deputato e potrebbe diventare il settimo primo ministro del Regno Unito nel giro di un decennio in un paio di settimane.

Se il Labour deve proporre un candidato per la leadership del partito e la posizione di deputato, finora non si è mai fatto notare un nome chiaro, ma il processo di nomina comporterà che uno sfidante dovrà essere deciso entro l'inizio di luglio, prima che inizi la pausa estiva del Parlamento il 16 luglio.