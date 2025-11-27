Notizie dal mondo
Il lancio della Soyuz invia equipaggi americani e russi alla Stazione Spaziale Internazionale
Il trio è pronto per una missione di otto mesi a bordo della ISS.
Una navicella Soyuz MS-28 è decollata dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan giovedì, trasportando due cosmonauti russi e un astronauta NASA verso la Stazione Spaziale Internazionale.
Il razzo Soyuz 2.1a è stato lanciato alle 12:28. Ora di Mosca, con il comandante Sergei Kud-Sverchkov nella sua seconda missione, insieme ai piloti alla prima esperienza Sergei Mikayev e Christopher Williams della NASA.
Si prevede che la navicella completerà due orbite prima di un attracco automatico con la ISS più tardi nella giornata. L'equipaggio trascorrerà circa otto mesi sulla stazione, con il ritorno previsto per la fine di luglio 2026. Qui sotto potete guardarlo in diretta.
Questa è una notizia in evoluzione...
