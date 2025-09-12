Il lancio dell'accesso anticipato di Slay the Spire 2 è stato posticipato a marzo 2026

HQ

Se avete sempre aspettato che il lancio dell'accesso anticipato di Slay the Spire 2 avvenga entro la fine dell'anno, abbiamo delle brutte notizie. Lo sviluppatore MegaCrit ha rivelato che il lancio è stato ritardato, spingendo il gioco fino a una data indeterminata nel marzo 2026.

Il motivo del ritardo è quello tipico: il team vuole più tempo per rifinire e assicurarsi che il gioco soddisfi i suoi standard, il tutto utilizzando il tempo per aggiungere altre cose interessanti.

Come accennato in un post sul blog di Steam: "Inizialmente, stavamo girando per la fine del 2025, ma alla fine ci sbagliavamo. Abbiamo bisogno di un po' più di tempo.

"Non c'è un'unica ragione drammatica. Alcune cose della vita personale hanno colpito il team (tutti stanno bene!), continuavamo a dire "non sarebbe bello se... "Una volta di troppo, e onestamente, il gioco ha solo bisogno di più rifinitura per soddisfare i nostri standard."

Una FAQ di accompagnamento per l'aggiornamento ha anche toccato alcuni argomenti aggiuntivi, tra cui il fatto che il lancio non è stato ritardato a causa di Hollow Knight: Silksong, non è stato perché il team sta spendendo troppo tempo a creare nuovo merchandising ed eventi della community, che non verrà spesso ritardato senza spiegazioni da parte del team di sviluppo e che è "in parte" dovuto al desiderio di aggiungere altro al gioco.

MegaCrit spiega: "Rispetto al lancio in accesso anticipato di Slay the Spire 1 (e della sua versione finale 2.0), questo nuovo sequel ha molti più contenuti che non vediamo l'ora di condividere con voi. Inoltre, vogliamo assicurarci di mantenere l'asticella di qualità che sia noi che la comunità di gioco ci aspettiamo per i titoli in accesso anticipato".

Sei entusiasta per Slay the Spire 2 ?