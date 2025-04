Il lancio di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti è in pericolo: dopo la pausa dei dazi di Trump, l'acquisto potrebbe costare più del doppio

HQ

E' stato e rimane il dibattito più acceso dal 2 aprile. Il prezzo di Nintendo Switch 2 (piuttosto che il prezzo della console, l'aumento generale del prezzo dei suoi giochi) divide i fan. Alcuni ritengono che le nuove funzionalità e innovazioni della nuova console siano sufficienti a giustificare il prezzo, mentre altri sostengono che il marchio è sempre stato un modo conveniente per la stragrande maggioranza di accedere a questa forma di intrattenimento. Tuttavia, il lancio della console il 5 giugno si scontrerà con un ostacolo che non avrebbero potuto prevedere: Donald Trump.

O meglio, la sua amministrazione nel governo americano. Gli Stati Uniti hanno iniziato quella che tutti già chiamano una guerra commerciale, sia con i loro rivali diretti come Cina e Russia, sia con i loro alleati storici in Europa. Questo ha già iniziato a farsi sentire su una moltitudine di mercati, con la tassazione sia delle esportazioni che delle importazioni dagli Stati Uniti. Nel caso di prodotti fabbricati in Cina, come smartphone, televisori e console di gioco (come Nintendo Switch 2), i dazi annunciati da Trump sono del 144%, 152% e addirittura del 170% per alcuni prodotti, come riportato da Nikkei Asia e corroborato da Bloomberg. Al momento c'è una moratoria e una tariffa globale del 10%, ma una volta scaduto il termine, i prezzi saliranno alle stelle, il che ha già indotto Nintendo a sospendere i preordini della console nel paese.

Una tariffa del 144%, nel clima attuale, sarebbe insostenibile per la vendita di qualsiasi prodotto, figuriamoci per il lancio di un nuovo prodotto come la console di Nintendo. Se Nintendo sposterà la produzione in paesi periferici come il Vietnam (dove ha già una certa produzione), la tariffa sarebbe più bassa, ma comunque alta. L'opzione più plausibile è che Nintendo sposti addirittura parte della produzione negli Stati Uniti, come Sony sta già facendo con PlayStation. Il terzo e più improbabile percorso è che Nintendo finirà per posticipare il lancio negli Stati Uniti di Nintendo Switch 2, ma ciò condannerebbe praticamente l'hardware a un guasto prematuro.

Le aspettative nel resto del mondo per il lancio della console rimangono eccellenti e molti rivenditori europei hanno registrato il tutto esaurito in tempi record. Tariffe o non dazi, Nintendo Switch 2 avrà il miglior lancio di sempre, ma con la guerra commerciale che incombe, avrà difficoltà a tenere il passo con l'entusiasmo dei giocatori.