Il lancio di No Rest for the Wicked della versione 1.0 è stato posticipato a marzo 2027

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In mezzo alla massa di giochi che arriveranno questo autunno, lo sviluppatore Moon Studios aveva inizialmente pianificato di unirsi al divertimento togliendo No Rest for the Wicked dall'Early Access e lanciando il gioco nello stato 1.0, oltre a portare il progetto su console. Non sarà più così, poiché il lancio della 1.0 è stato posticipato da ottobre a marzo 2027.

Confermato in un post sui social media, il team di Moon Studios spiega di essere un "team piccolo, e stiamo tenendo i nostri giochi a uno standard su cui non vogliamo scendere a compromessi." Lo sviluppatore poi spiega che la versione attuale del gioco è "vicina, ma la vicenda non basta per il lancio della 1.0."

Per quanto riguarda il tempo extra, Moon Studios promette che sarà focalizzato sul miglioramento delle prestazioni, sul rafforzamento del sistema delle classi e, in generale, sul perfezionamento dell'intero gioco. Ecco perché "preferiremmo prenderci qualche mese in più piuttosto che distribuire qualcosa che sappiamo non essere ancora perfetto."

Il prossimo piano è organizzare un open beta del gioco a dicembre. Allo stesso modo, chi acquista il gioco su Steam potrà comunque reclamare le ricompense del Founder's Pack fino al 1° gennaio, mentre i fan PlayStation potranno ora preordinare il titolo anche a partire da gennaio 2027. Inoltre, un altro Wicked Inside è in arrivo, con ulteriori dettagli che verranno condivisi a breve.