Il lancio di Steam Machine potrebbe essere più vicino di quanto pensassimo

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Valve sembra avvicinarsi al lancio della sua nuova - e potenzialmente molto costosa - Steam Machine. Secondo Gamerant, un cosiddetto "Welcome Tour" per il dispositivo è apparso nel backend di Steam, portando molti a ipotizzare che l'uscita possa essere molto più vicina di quanto suggerisca finora la stessa Valve.

Esattamente cosa comporti il tour non sembra essere molto esteso al momento, ma rivela, tra le altre cose, che la Steam Machine avrà uno slot per schede microSD - il che non sorprende affatto dato il design dello Steam Deck. Ciò che è interessante è che Valve aveva già fatto cose simili prima dei lanci hardware, dove materiali backend erano apparsi molto prima che il prodotto venisse effettivamente rilasciato.

Valve non ha ancora confermato una data esatta di lancio per la Steam Machine, ma se questa piccola perdita nel backend significa qualcosa, le cose potrebbero iniziare a muoversi. E dopo il successo dello Steam Deck, sembra davvero che molte persone siano curiose di vedere se Valve possa fare lo stesso per il PC da salotto.

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