Il lancio di Switch 2 è stato contaminato da un bizzarro incidente di pinzatura Gamestop

Portare a casa una console nuova di zecca è una gioia speciale. Ma per alcuni sfortunati acquirenti che hanno ritirato il loro Switch 2 in un GameStop a Staten Island, quell'eccitazione si è rapidamente trasformata in frustrazione e incredulità. Un negozio in particolare ha avuto la brillante idea di spillare le ricevute direttamente sulle scatole, e le graffette hanno forato il cartone e danneggiato gli schermi sottostanti.

Questo perché lo schermo (stupidamente) si trova a faccia in su appena sotto la parte superiore della confezione, rendendolo particolarmente vulnerabile a questo tipo di incidente. Una decisione di design sconcertante da parte di Nintendo. Non che spillare qualcosa direttamente sulla scatola sia stata una mossa geniale.

Non sorprende che l'indignazione sia seguita e si sia diffusa rapidamente sui social media. Secondo quanto riportato sia da The Verge che da PC Gamer, GameStop ha riconosciuto l'errore, affermando che è stato isolato in un singolo negozio e che i clienti interessati riceveranno unità sostitutive.

Ma la conversazione non si ferma al modo in cui i rivenditori gestiscono le scorte, ma solleva anche domande sulla mancanza di lungimiranza di Nintendo quando si tratta di design del packaging.

Hai preso uno Switch 2 da solo? Hai anche notato quanto sembrava esposto lo schermo appena estratto dalla scatola?