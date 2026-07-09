Il lancio in Early Access di The Guild: Europa 1410 è stato ritardato

Se speravi di poter entrare nel The Guild: Europa 1410 di Ashborne Games la prossima settimana, purtroppo abbiamo brutte notizie da condividere. Lo sviluppatore ha deciso di posticipare l'arrivo del progetto in Early Access, spostandolo dal 16 luglio a una data indeterminata di settembre.

Questo è stato confermato in un post su Steam, dove Ashborne spiega: "Alla luce dei feedback ricevuti sulla nostra demo, abbiamo deciso di spostare la data di uscita dell'Early Access, originariamente prevista per il 16 luglio, a settembre di quest'anno. Ci prenderemo il tempo extra per sviluppare ulteriormente il gioco e agire sui feedback ricevuti dalla community per offrirvi un'esperienza di Early Access piacevole fin dall'inizio."

Il tempo extra di sviluppo viene utilizzato per incorporare alcune modifiche al gioco, non ultimo una nuova area cittadina che funge da tutorial, miglioramenti nell'interfaccia utente per migliorare l'esperienza di gioco, più animazioni e animazioni potenziate per rappresentare le attività dei lavoratori, oltre al supporto per ancora più lingue, alcune solo testualizzate ma altre con doppiaggi.

Ashborne aggiunge inoltre: "Sappiamo che c'è stato molto entusiasmo e curiosità riguardo al nostro rilascio in Early Access. Ma non preoccupatevi - mentre ci prendiamo il tempo per apportare ulteriori miglioramenti per l'uscita in Early Access del gioco, potete vedere alcune di queste aggiunte in un prossimo aggiornamento per la demo di The Guild - Europa 1410."

Lo sviluppatore osserva anche che questo ritardo non influenzerà la tempistica per i contenuti futuri e il supporto al gioco, promettendo "aggiungeremo comunque multiplayer, più mappe e professioni, e meccaniche più approfondite legate all'economia, alla politica e alla tua dinastia in futuro. Spiegheremo tutto questo in modo più dettagliato nella nostra roadmap prima dell'uscita in Early Access, quindi speriamo che restate sintonizzati!"

Avevi intenzione di fare il check-out The Guild: Europa 1410 la prossima settimana prima di questo aggiornamento in ritardo?