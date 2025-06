Il lander lunare giapponese ispace si schianta di nuovo Il secondo tentativo fallito evidenzia le sfide dell'esplorazione lunare privata.

HQ Le ultime notizie sul Giappone . La società giapponese ispace ha confermato che il suo lander Resilience si è probabilmente schiantato sulla superficie lunare durante la discesa di venerdì, segnando la seconda missione lunare fallita dell'azienda in pochi anni. Nonostante le precedenti regolazioni del software, il lander sembra aver perso il controllo dell'altitudine e non è riuscito a stabilire una comunicazione post-atterraggio. Sebbene il sostegno degli investitori rimanga forte, ciò potrebbe spingere le aziende giapponesi a cercare partnership internazionali per iniziative future. TOKYO, GIAPPONE - 15 dicembre 2021: il lander lunare Hakuto-R in mostra nella torre Nihonbashi Mitsui. Hakuto-R è stato progettato per andare sulla luna con il razzo Falcon 9 di SpaceX // Shutterstock