Il LASK austriaco offre uno dei più grandi turnaround di Champions League e sorprende il Celtic

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LASK, la squadra austriaca della capitale dello stato dell'Alta Austria Linz, terza città più grande del paese, si è qualificata per la prima volta nel tabellone principale della Champions League, realizzando una delle più grandi rimonta mai viste nella fase di qualificazione alla Champions League. La partita di martedì contro la squadra scozzese del Celtic si è conclusa complessivamente 5-1, 5-4.

Il Celtic ha vinto la gara d'andata 3-0 e ha persino segnato il gol d'apertura ieri, portandosi avanti 4-0. Tuttavia, il LASK ha iniziato la rimonta dopo 30 minuti, segnando altri tre gol nel secondo tempo, incluso il pareggio di Florian Flecker al 91° minuto. Samuel Adeniran segnò poi il gol vittoria nei minuti di recupero.

Questa è la prima volta che il LASK, che ha vinto il doppio nazionale austriaco la scorsa stagione, vincendo per la seconda volta la Lega Austriaca e la Coppa d'Austria (la prima volta che la vinsero fu, in entrambi i casi, nel 1964/65), si qualifica per la competizione principale di Champions League, dopo aver perso lo spareggio contro il Club Brugge nel 2019/20. Hanno regolarmente conquistato Europa League o Conference League, ma non sono riusciti a superare gli ottavi di finale.

Sempre martedì, i norvegesi Bodo/Glimt si sono qualificati per la Champions League per il secondo anno consecutivo. Stasera sapremo quali saranno le ultime quattro squadre a qualificarsi, inclusi il Lione o il Fenerbahçe.