Il lavaggio dei vestiti è destinato a diventare più facile con la lavatrice a carica dall'alto basata sull'intelligenza artificiale di Samsung

Nell'ambito del recente spettacolo Samsung Electronics, il produttore di tecnologia ha appena presentato una nuova lavatrice che utilizza sistemi di intelligenza artificiale per pulire in modo più efficace i vestiti. Conosciuto come AI Top Load Washer, questo dispositivo è disponibile in tre varianti di dimensioni (21", 24" e 25") ed è la prima volta che Samsung aggiunge elementi AI a un modello di lavatrice.

Per quanto riguarda il funzionamento delle funzioni di intelligenza artificiale, ci viene detto: "Le nuove lavatrici sono dotate di AI Wash di Samsung, che rileva in modo intelligente il tipo di tessuto e il peso per consigliare comodamente le impostazioni ottimali per ogni carico. In base alle condizioni di bucato rilevate, il ciclo utilizza un algoritmo AI per consigliare impostazioni adeguate come il livello dell'acqua, l'intensità dell'agitazione e i tempi di lavaggio e risciacquo. Per i capi delicati, AI Wash lava delicatamente per ridurre l'usura, consentendo fino al 25% in più di protezione del tessuto. Per i tessuti pesanti, garantirà un lavaggio uniforme, accurato e senza residui. Inoltre, gli utenti possono sfruttare la modalità AI Energy attraverso SmartThings Energy, che consentirà loro di ridurre il consumo di energia fino al 20%".

La lavatrice utilizza anche la tecnologia Ecobubble per fornire un processo di pulizia più efficace e ridurre i danni al tessuto, che si combina con BubbleStorm per sciogliere il detersivo a una velocità più veloce e Dual Storm per mescolare bolle e vestiti insieme più velocemente.

Samsung promette inoltre che l'opzione Super Speed consentirà di completare un carico di lavaggio completo in soli 31 minuti.

