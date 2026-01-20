Il lead del progetto Fallout London sceglie dove Bethesda dovrebbe ambientare Fallout 5

HQ

Forse tutti ci stiamo ancora chiedendo dove esploreremo prossimamente a Tamriel in The Elder Scrolls VI, ma sappiamo che anche Bethesda sta lavorando al prossimo gioco di Fallout. Pertanto, non c'è nulla di male nel speculare un po' su cosa farà lo sviluppatore nella sua prossima incursione nel Wasteland.

Parlando con Esports.net, il responsabile del progetto Fallout London, Dean Carter, ha per primo respinto l'idea di un gioco Fallout ambientato a New York. "Non mi piacerebbe proprio vederlo," disse Carter. "Penso che New York sarebbe un'ambientazione interessante per un gioco di Fallout, purtroppo, personalmente penso davvero che New York sia troppo sopravvalutata. È presente in tantissimi giochi. È il posto di riferimento."

Quindi, dove vorrebbe vedere ambientato Fallout 5? "Fallout 76 sta coprendo la Cintura del Mais. Penso che il posto ovvio da fare sia tornare a New Vegas, ma mi piacerebbe vederlo? Probabilmente no," disse. "Direi Texas. Ci sono cose interessanti che potresti caricaturizzare laggiù, e penso che per me sia in realtà parte del motivo per cui trovo Fallout 76 un po' noioso. Lo spazio del mondo è ottimo, ma i personaggi sono un po' generici. Lo sappiamo perché hanno dovuto importare così tanto dalle altre ambientazioni e cambiare il lore, così abbiamo avuto la Confraternita dell'Acciaio e varie altre parti per renderlo più interessante e riconoscibile."

"Non sarebbe così con il Texas. Il posto è già una caricatura vivente di sé, quindi avrebbero molto con cui lavorare," continuò Carter.

Per quanto riguarda l'atmosfera che Carter vuole vedere tornare, spera che un giorno Bethesda prenda un po' di ispirazione dall'atmosfera di Fallout 1. "Preferisco che Fallout abbia quel tono piuttosto che andare in modo slapstick. È un po' più umoristico, ma l'umorismo nella prima stagione era un umorismo nero. Le cose slapstick devono smetterla perché non è quello che è Fallout," spiegò Carter.