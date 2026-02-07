Il lead designer di Skyrim parla del finale canonico prima di The Elder Scrolls VI

HQ

Skyrim avrebbe potuto avere una quest principale piuttosto lineare, visto che hai sconfitto l'apocalisse dei draghi prima che possa davvero iniziare, ma ci sono molte altre decisioni importanti da prendere riguardo alla terra dei Nords e alle aree più ampie circostanti. Bruce Nesmith, lead designer di The Elder Scrolls V: Skyrim e veterano di Bethesda, potrebbe non essere più in azienda, ma potrebbe fare luce su come si sono svolte alcune di quelle grandi decisioni.

In un'ampia intervista con PressBoxPR, a Nesmith è stato chiesto se vedremo un finale canonizzato per The Elder Scrolls V prima del lancio di The Elder Scrolls VI. "Non lo so, ma se dovessi azzardare un'ipotesi, e questo è solo un gadget, direi che lo lasceranno indefinito o lo lasceranno dato che nessuna delle due parti ha davvero vinto," Nesmith ha detto, riferendosi alla questline della guerra civile di Skyrim.

"Per certi livelli di trama, vuoi riportare tutto a com'era prima per non fare cambiamenti radicali," spiegò. "Ora, le grandi storie grandiose, vuoi che siano quelle a fare i cambiamenti radicali. Questo è ciò che è bello ed emozionante, che il mondo sia dinamico. Ma se sto facendo una trama della gilda dei ladri, di solito voglio mettere via i miei giocattoli. Voglio assicurarmi che il prossimo che dovrà fare una trama della gilda dei ladri non sia troppo limitato o vincolato da quello che ho fatto io."

"Se dovessi azzardare un'ipotesi, direi o di non affrontare ciò che è successo nella guerra civile oppure lasciar perdere e dire che c'è stata una guerra civile ma non è arrivata a una conclusione completa o a una sorta di distensione, ma questa è solo una mia ipotesi," concluse.

Anche se spesso passano centinaia di anni tra una voce e l'altra dei giochi The Elder Scrolls (nel lore, cioè, dato che attualmente aspettiamo solo decenni per nuove uscite), sembra che la guerra civile di Skyrim sia un evento troppo grande per dare una risposta adeguata. Certo, Nesmith non lavora da tanto in Bethesda, quindi non è a conoscenza delle ultime novità nello studio, ma sembra probabile che questo possa essere il nostro finale "canonico" per Skyrim.