Il lead di Bethesda vuole che Fallout 5 sia un gioco di 600 ore

Bethesda ha grandi ambizioni per il prossimo gioco di Fallout. Anche se Fallout 5 potrebbe essere ormai a dieci anni di distanza, considerando quanto tempo ci è voluto per ottenere Starfield e il sempre assente The Elder Scrolls VI, il team che lavora al gioco ha ancora grandi progetti per la sua uscita futura. C'è speranza dal direttore del design dello studio Bethesda, Emil Pagliarolo, che il gioco possa richiedere 600 ore del nostro tempo se lo vogliamo.

"Sarei contento di un gioco che abbia successo come i precedenti Fallout e che continui a dare ai fan ciò che amano, sai," Pagliarulo ha raccontato a Game Informer in una recente intervista. "E dare loro una storia in cui possano immergersi, sistemi che amano e davvero un'esperienza che giochino non per 20 ore e non per 100 ore, ma un'esperienza che possano giocare per 200, 300, sai, 600 ore, perché è questo il tipo di giochi che facciamo."

Pagliarulo ha anche detto che vuole vedere Bethesda evolversi, e non rimanere bloccata nel passato. "Tipo, nel remaster di Oblivion uscito, la gente dimentica che nell'Oblivion originale non si poteva correre. Quindi, ovviamente aggiungeremo questo anche nel remaster di Oblivion. Cose del genere. L'industria è andata avanti, quindi vogliamo andare avanti," ha detto.

Detto ciò, speriamo che il vecchio fascino Bethesda sia ancora presente. Magari non ci vorrebbero 600 ore o nemmeno 100 per completare Fallout 4 o la storia di Skyrim, ma fan e giocatori avrebbero comunque dedicato quel numero di ore o più a quei giochi in passato. Fallout 5 quindi potrebbe facilmente essere un gioco che giochiamo per 600 ore, purché sia invitante come le precedenti imprese Bethesda.