Il leader della Formula 3 descrive il circuito di F1 di Madrid come "vecchia scuola" e "uno dei più piacevoli"

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Mancano meno di tre settimane al primo Gran Premio di Spagna a Madrid (11-13 settembre) sul circuito urbano chiamato Madring, appena terminato la costruzione. E per ottenere l'omologazione del circuito, le vetture di Formula 3 sono state le prime a provare il circuito di Madring in test per due giorni questa settimana, lunedì e martedì.

Questa settimana è stata la prima volta che il brano è stato utilizzato correttamente, dopo che Carlos Sainz l'ha testato a maggio per una giornata di riprese e successivamente Charles Leclerc per altre immagini promozionali. Questa volta, tutti e 30 i piloti di F3 hanno corso attraverso il circuito urbano che si svolge parte in tratti di pista originariamente costruiti (come la curva 'Monumentale' a terra) e in parte attraverso strade e strade del quartiere Valdebebas e del centro congressi IFEMA.

Il leader della Formula 3, Freddie Slater della Audi, l'ha descritta come "un po' all'antica" e "una delle più piacevoli" del calendario. "Penso che questa pista sia incredibile da guidare, è un po' old-school, ha delle curve interessanti e ha molto carattere. Probabilmente è uno dei più piacevoli in un giro di spinta sul calendario", ha elogiato Slater. "Ho avuto un paio di esperienze su circuiti stradali, Macao, Monaco quest'anno, e si tratta di uscire, di essere al limite."

"Adoro tutto. Penso che sia incredibile. Penso che sia uno dei migliori circuiti che abbia mai guidato. Come tutti i circuiti migliori, come i tuoi Macaus, i tuoi Monaco, quelli che hanno carattere, penso che sia la cosa più speciale che abbiano fatto qui", ha aggiunto Slater. "Non so nominare una parte preferita, ma mi piace la chicane delle curve 5 e 6. Mi sto solo godendo, divertendomi."

I vicini si lamentano di rumore, polvere e tagli al traffico

Lo svantaggio di questo circuito di F1 è che i vicini avranno problemi di rumore (è stato calcolato che ha raggiunto picchi massimi di 107,7 dBA, e questo con auto F3 meno potenti rispetto a quelle della F1) oltre a rumore continuo durante la costruzione - incluse strutture temporanee che saranno assemblate e smontate per mesi nei prossimi dieci anni di Gran Premio -. interruzioni del traffico, alberi caduti e polvere costante nell'aria, che stanno portando a intense proteste comunitarie, come riportato da El Confidencial.

Tuttavia, Madrid rimane fedele al contratto firmato con la Formula 1, il che significa che la gara si terrà qui ogni anno fino al 2035.