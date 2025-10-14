Il leader dell'opposizione camerunese rivendica la vittoria sul presidente più anziano del mondo in elezioni storiche

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il candidato dell'opposizione camerunense Issa Tchiroma si è dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali del paese, invitando il leader di lunga data Paul Biya a cedere. Parlando dalla sua città natale di Garoua, Tchiroma ha descritto il risultato come una chiara vittoria per il popolo, elogiando i cittadini per aver difeso i loro voti nonostante le tensioni. L'ex ministro, che si è separato da Biya all'inizio di quest'anno, ha detto che il regime si trova ora di fronte a una scelta tra accettare la volontà del popolo o rischiare l'instabilità. Paul Biya, il presidente più anziano del mondo con i suoi 92 anni, era ampiamente previsto che estendesse la sua presa sul potere da 43 anni, nonostante un'energica opposizione che spinge per il cambiamento. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!