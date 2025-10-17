Il leader militare ha prestato giuramento come nuovo presidente del Madagascar

HQ

Potresti essere interessato: il presidente del Madagascar fugge dal suo paese temendo per la sua vita.

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il colonnello Michael Randrianirina ha prestato giuramento come nuovo presidente del Madagascar a seguito di un colpo di stato militare innescato da settimane di manifestazioni mortali per la mancanza di energia elettrica e acqua. L'inaugurazione, approvata dalla corte costituzionale del paese, segna la fine del governo di Andry Rajoelina dopo che, secondo quanto riferito, ha lasciato l'isola in mezzo a crescenti disordini. Randrianirina si è impegnata a ripristinare la stabilità e a redigere una nuova costituzione con il contributo del movimento giovanile che ha guidato le proteste. Voci internazionali, tuttavia, hanno espresso preoccupazione per la transizione, anche se il nuovo leader insiste sul fatto che ha seguito le procedure costituzionali. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!