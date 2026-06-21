Il leader MotoGP Marco Bezzecchi si scusa con il commissario in lacrime dopo l'aggressività che ha portato alla squalifica

HQ

Marco Bezzecchi ha presentato delle scuse a "tutta la comunità MotoGP" per il suo comportamento verso un commissario a bordo pista, inclusi il suo team, Aprilia Racing, che non proseguirà con il loro ricorso, e i suoi fan. "Mi dispiace anche perché so quanto sforzo e sacrificio facciano i marshal per garantire la nostra sicurezza."

E naturalmente, al commissario stesso, come registrato dalle telecamere MotoGP domenica: il pilota italiano ha stretto la mano al commissario, lo ha abbracciato, gli ha fatto dei regali (i guanti), poi lo ha abbracciato di nuovo e poi ha stretto la mano al resto del commissario.

Cosa è successo tra Marco Bezzecchi e il maresciallo?

Nella gara sprint di sabato al GP della Cechia, Bezzecchi è caduto a terra quando era quinto (segnando la quarta volta che cade durante le gare sprint). Quando è tornato di corsa alla sua bici, era circondata dagli scommissari che cercavano di sollevarla. Nella fretta di tornare in gara, spinse via un commissario in faccia.

Pochi istanti dopo, quando il maresciallo gli parlò con Bezzecchi, l'italiano lo schiaffeggiò in faccia. Le immagini non lasciano spazio all'interpretazione.

Bezzecchi è stato successivamente squalificato per il Gran Premio della Repubblica Ceca domenica. Aprilia tentò di fare appello contro la decisione, ma fu respinta. Aprilia in seguito accettò la sanzione e abbandonò il suo ricorso. "Ieri abbiamo fatto ricorso perché ritenevamo che la sanzione fosse sproporzionata rispetto all'azione commessita, ma d'ora in poi è giusto e lo accettiamo", ha dichiarato a DAZN il CEO di Aprilia Racing. "Come squadra, non tolleriamo questo tipo di comportamento da parte del cavaliere."