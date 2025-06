Il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, rifiuta l'ultimatum degli Stati Uniti Mentre Teheran affronta intensi attacchi aerei, Khamenei mette in guardia contro la resa e segnala gravi ripercussioni per l'intervento straniero.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha respinto le richieste di resa incondizionata da parte della leadership degli Stati Uniti, in mezzo all'escalation degli attacchi israeliani su Teheran che hanno provocato evacuazioni di massa di civili.

Trump è passato dal sostenere una risoluzione diplomatica del conflitto all'implicare che gli Stati Uniti potrebbero essere coinvolti. Martedì, ha contemplato l'assassinio di Khamenei e successivamente ha chiesto la "resa incondizionata" dell'Iran! "Le persone intelligenti che conoscono l'Iran, la nazione iraniana e la sua storia non parleranno mai a questa nazione con un linguaggio minaccioso perché la nazione iraniana non si arrenderà", ha risposto Khamenei. Nel frattempo, l'Iran si prepara a un potenziale coinvolgimento diretto degli Stati Uniti. Teheran Iran - 4 novembre 2022, una donna velata tiene in mano una foto di Khamenei. Nel Giorno della Lotta contro l'Arroganza, la foto del leader iraniano è tenuta da una donna velata // Shutterstock