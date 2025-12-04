Il League of Legends Championship Pacific metterà alla prova Coach Comms nello Split 1

HQ

Quando si tratta di competizioni League of Legends, lo staff tecnico in realtà non può comunicare con i propri giocatori durante le partite. Tra una partita e l'altra, nella fase di scelte e ban e fasi simili, gli allenatori possono conversare con i loro giocatori, ma quando si tratta di partite dal vivo, i giocatori devono capire da soli.

Questo design potrebbe essere al termine, poiché il League of Legends Championship Pacific (LCP) è destinato a testare una nuova funzione chiamata Coach Comms, che permetterà agli allenatori di parlare direttamente con i propri giocatori durante la partita dal vivo. Sarà in fase di prova nella Split 1 della stagione 2026, ma se dovesse avere successo, è ragionevole supporre che possa arrivare ad altre leghe regionali o eventi internazionali.

Per quanto riguarda il motivo per cui questo viene testato, Riot Games spiega: "Coach Comms è progettato per permettere agli allenatori di comunicare con i giocatori in tempo reale, consentendo risposte strategiche immediate alle situazioni durante la partita. Questo può migliorare il decorso della partita, permettere decisioni tattiche più tempestive e creare nuovi punti di coinvolgimento per i tifosi che guardano la partita."

Coach Comms è considerato una funzione opzionale e che le squadre possono usare al massimo tre volte per partita, con attivazioni che durano 45 secondi ciascuna. L'idea è che un allenatore possa presentarsi, chiedere alcuni cambiamenti strategici raccolti da una prospettiva che i giocatori potrebbero non vedere, e poi lasciare ancora una volta i giocatori alle loro attività.

Riot conclude esprimendo: "Il team LCP valuterà attentamente le Comunicazioni degli Allenatori durante tutta la sua fase pilota nella Regular Season durante lo Split 1, includendo i modelli di utilizzo della squadra, il feedback dei giocatori, le reazioni dei tifosi e la stabilità operativa. Questa revisione determinerà se Coach Comms verrà implementato in modo più ampio in futuro. Apprezziamo il vostro interesse e i vostri feedback mentre testiamo questa nuova funzione."

Pensi che Coach Comms sia un'idea intelligente?